Katy La lunga strada della memoria tra bugie repressione e silenzio

Roma, 14 apr – Il 13 aprile in Polonia si commemora la Giornataper le vittime del massacro di?, ma laper affermare lae scoprire tutta la verità è stata molto. E non è ancora terminata.La menzogna fondamentaleAlla fineSeconda guerra mondiale, la Polonia si trovò nel blocco orientale, sotto il dominio dell’Unione Sovietica. Ufficialmente il paese fu “liberato” dall’Armata Rossa, ma la popolazione polacca ricordava fin troppo bene la feroce guerra contro i bolscevichi del 1920, la vile aggressione del 1939 e le stragi e violenze compiute dai russi durante la guerra. Nessuno aveva dubbi sul fatto che non si trattasse di una vera liberazione, ma di una nuova occupazione. In tale contesto, il compito principale del governo comunista fu quello di costruire il mito dell’amicizia polacco-sovietica; un passaggio fondamentale per raggiungere questo obiettivo fu la cancellazionedel massacro sovietico di?.