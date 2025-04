Inter-news.it - Ambrosini suggerisce: «Inter, non limitarti a gestire con il Bayern Monaco»

Leggi su Inter-news.it

Massimoha presentato il ritorno dei quarti di finale tra, indicando quello che dovrebbe essere l’approccio dei nerazzurri al match.IL RAGIONAMENTO – L’attende ilnella sfida di mercoledì 16 aprile allo Stadio San Siro. In merito al ritorno dei quarti di finale di Champions League, l’ex calciatore Massimosi è così espresso a Radio TV Serie A sull’atteggiamento che non dovrà mancare da parte dei meneghini: «Mi aspetto una partita bloccata perché ilnon avrà tanta fretta di ribaltare il risultato. I tedeschi sanno di poter avere il controllo della partita e di poter fare un gol. Secondo me, l’deve provare a fare una partita ancora più coraggiosa, evitando di mettersi a. C’è bisogno di macinare per essere pericolosi, mentre i bavaresi possono trovare il guizzo anche quando l’andamento del match è lento».