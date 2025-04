Ardesio si accende per l’estate oltre 70 eventi novità per il passaporto delle Orobie

Ardesio. Un nuovo calendario ricco di eventi per Ardesio che propone da aprile ad ottobre oltre 70 eventi e iniziative pensate per turisti e cittadini. Un programma che si accompagna ad alcune novità legate al passaporto dell’anello delle Orobie Orientali, sviluppate da Vivi Ardesio con Promoserio e gli altri partner del progetto per rendere sempre più coinvolgente l’esperienza sui sentieri dell’Alta Val Seriana.I rappresentanti delle associazioni ardesiane, coordinati dal Comune e da Vivi Ardesio, hanno presentato sabato 12 aprile gli eventi che proporranno nei prossimi mesi: feste patronali e della tradizione, concerti dal vivo, mostre, festival di artisti di strada e del cinema, incontri con il teatro, proiezioni cinematografiche, rassegna enogastronomica e sagre, visite guidate, tornei, iniziative per famiglie e molto altro. Bergamonews.it - Ardesio si accende per l’estate: oltre 70 eventi, novità per il passaporto delle Orobie Leggi su Bergamonews.it . Un nuovo calendario ricco diperche propone da aprile ad ottobre70e iniziative pensate per turisti e cittadini. Un programma che si accompagna ad alcunelegate aldell’anelloOrientali, sviluppate da Vivicon Promoserio e gli altri partner del progetto per rendere sempre più coinvolgente l’esperienza sui sentieri dell’Alta Val Seriana.I rappresentantiassociazioni ardesiane, coordinati dal Comune e da Vivi, hanno presentato sabato 12 aprile gliche proporranno nei prossimi mesi: feste patronali e della tradizione, concerti dal vivo, mostre, festival di artisti di strada e del cinema, incontri con il teatro, proiezioni cinematografiche, rassegna enogastronomica e sagre, visite guidate, tornei, iniziative per famiglie e molto altro.

Scrive ecodibergamo.it: Parrocchie, Comune e associazioni: tutti uniti per l’estate di Ardesio - LE INIZIATIVE. In programma oltre settanta eventi tra concerti, mostre e artisti di strada. Rinnovato il Passaporto dell’Anello delle Orobie: si potrà installare sul cellulare un Gps. Per i cittadini ...