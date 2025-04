L allarme di Foti Rischiamo presto un invasione di prodotti cinesi a basso prezzo

Foti, che a Repubblica ricorda che "è stato per primo Donald Trump a dire che la questione dei dazi, che è innanzitutto europea sarà trattata con il blocco europeo". "Dall'inizio sosteniamo che dobbiamo evitare una guerra commerciale, la soluzione non può essere un'escalation. I dazi sono un tema prioritariamente gestito dalla Commissione, ma Meloni può avere un ruolo strategico per facilitare il dialogo. Poi è chiaro che in un incontro bilaterale saranno sul tavolo altri dossier bilaterali. Iltempo.it - L'allarme di Foti: “Rischiamo presto un'invasione di prodotti cinesi a basso prezzo” Leggi su Iltempo.it Giorgia Meloni nella sua trasferta negli Usa "sarà lì come Italia. E per una volta, come ha certificato Standard & Poor's, non come un Paese pieno di debiti, ma con conti in ordine". A parlare in vista del viaggio della premier è il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso, che a Repubblica ricorda che "è stato per primo Donald Trump a dire che la questione dei dazi, che è innanzitutto europea sarà trattata con il blocco europeo". "Dall'inizio sosteniamo che dobbiamo evitare una guerra commerciale, la soluzione non può essere un'escalation. I dazi sono un tema prioritariamente gestito dalla Commissione, ma Meloni può avere un ruolo strategico per facilitare il dialogo. Poi è chiaro che in un incontro bilaterale saranno sul tavolo altri dossier bilaterali.

