Settimana Santa all’insegna dell’autunno Maltempo e piogge intense al Nord

Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase di Maltempo su gran parte d’Italia a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali. Già a inizio Settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche”. Lo riferisce il meteorologo di 3BMeteo Francesco Nucera.Le piogge complessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 millimetri entro il fine Settimana, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche.Anche Toscana, Lazio e Campania potranno fare i conti con piogge intense, alimentate dalla persistenza di correnti umide sud-occidentali che insisteranno lungo i versanti tirrenici. Bergamonews.it - Settimana Santa all’insegna dell’autunno: “Maltempo e piogge intense al Nord” Leggi su Bergamonews.it “Lasarà segnata da un’intensa fase disu gran parte d’Italia a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali. Già a inizioil tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie ale lungo le regioni tirreniche”. Lo riferisce il meteorologo di 3BMeteo Francesco Nucera.Lecomplessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 millimetri entro il fine, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche.Anche Toscana, Lazio e Campania potranno fare i conti con, alimentate dalla persistenza di correnti umide sud-occidentali che insisteranno lungo i versanti tirrenici.

