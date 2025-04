Maclodio non festeggerà 80esimo anniversario della Liberazione

Maclodio il 25 Aprile passerà in silenzio. Nessuna manifestazione ufficiale per l'80esimo anniversario della Liberazione: il sindaco Simone Zanetti (Fratelli d'Italia) ha scelto di non organizzare alcuna iniziativa pubblica per la giornata simbolo della fine del nazifascismo. Una decisione che.

Come scrive quibrescia.it: Maclodio non festeggia il 25 Aprile: è polemica - Il sindaco Simone Zanetti (Fratelli d'Italia) ha fissato per domenica 27 aprile una commemorazione per i caduti in guerra. La minoranza stigmatizza la scelta.