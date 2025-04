La Cina e i Paesi del mondo contrastano l’abuso tariffario di Trump.

Leggi su Ildenaro.it

Aprile 2025«Non provochiamo problemi, ma non ne abbiamo paura. Pressioni e minacce non sono il modo giusto per trattare con la Repubblica Popolare della». Il 5, l’agenzia di stampa Xinhua ha pubblicato la «Posizione del governo cinese per contrastaredei dazi doganali da parte degli Stati Uniti d’America», sottolineando solennemente che di recente gli Stati Uniti d’America hanno annunciato varie scuse per abusare dei dazi doganali su tutti i partner commerciali, inclusa la, violando gravemente i diritti e gli interessi legittimi di tutti i, violando gravemente le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, danneggiando gravemente il sistema commerciale multilaterale basato su regole e incidendo seriamente sulla stabilità dell’ordine economico globale. Il governo cinese condanna fermamente e si oppone fermamente a tutto ciò.