Come personalizzare iPhone 16e 18 funzioni che devi conoscere

iPhone 16e non è solo potente, ma anche altamente personalizzabile. Grazie a funzioni Come la fotocamera da 48MP, l'intelligenza artificiale integrata e il pulsante azione programmabile, puoi adattare ogni aspetto del dispositivo alle tue esigenze. In questa guida, scoprirai Come sfruttare al massimo queste feature per rendere il tuo smartphone unico, pratico e divertente.personalizzare iPhone 16e consente di sfruttare al massimo le pontezialità del nuovo aggiornamento ad iOS 18.4. Le funzioni sono quindi legate al sistema operativo e le funzioni sono disponibili per gli altri modelli aggiornati oltre la serie 16 del 2024, alcuni invece sono legati all'hardware Come la funzione della fotocamera da 48 MO.Recensione iPhone 16e: un iPhone 13 aggiornato Acquista su AmazonCome personalizzare iPhone 16eScatta in 48 MPPulisci foto con AIPersonalizza pulsante azioneApri tutto in modalità scorciatoia con il tasto azioneintelligenza visivaIdentifica qualunque cosa con l'IACerca foto di qualsiasi prodottoImage PlaygroundPasswordBlocca l'accesso alle app con Face IDColora iconePulsante di collegamento del pannello di controlloCondividere contattoCondividere fileGenmojiCrea adesiviNascondi appArchiviazione esterna USBTrovi tutte le funzioni, Come attivarle e Come funzionano nel video dedicato a Come personalizzare iPhone 16e.

