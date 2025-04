Lapresse.it - Ricky Gervais a Milano il 24 luglio 2025, le news sui biglietti

arriva per la prima volta in Italia con una data unica giovedì 24all’Unipol Forum di. Il celebre comico britannico annuncia il suo atteso debutto nel nostro Paese con il tour mondiale Mortality. Lo show avrà inizio alle ore 19:30 in punto. Come acquistare iper questa storica prima volta in Italia saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 17 aprilesui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.disponibili in esclusiva per gli iscritti alla Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 16 aprile.La prima volta in una arenaNon solo si tratta del primo spettacolo di sempre diin Italia, ma anche di un evento che segna una svolta per la stand-up comedy internazionale: per la prima volta uno spettacolo di questo genere non si terrà in un teatro, ma in una vera e propria arena, a dimostrazione del grande successo del comico e della grande richiesta da parte del pubblico.