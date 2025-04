Giovani che non studiano e non lavorano allo Spazio Marte i risultati del progetto Neetopia

progetto ‘Neetopia’, realizzato dal Comune di Cesena grazie al finanziamento Anci relativo al bando ‘Link! Connettiamo i Giovani al futuro’. Concluso il 28 febbraio, questo percorso ha permesso di portare avanti azioni sperimentali a. Cesenatoday.it - Giovani che non studiano e non lavorano, allo Spazio Marte i risultati del progetto 'Neetopia' Leggi su Cesenatoday.it Si terrà domani, a partire dalle ore 16:00, l’evento finale del’, realizzato dal Comune di Cesena grazie al finanziamento Anci relativo al bando ‘Link! Connettiamo ial futuro’. Concluso il 28 febbraio, questo percorso ha permesso di portare avanti azioni sperimentali a.

