Mensa nelle scuole comunali sospesa a cavallo di Pasqua uscita anticipata per 3 giorni

nelle scuole comunali i pasti della Mensa non saranno serviti per tre giorni a cavallo delle festività Pasquali. Lo ha comunicato nei giorni scorsi la dirigente dell'ufficio per la scuola dell'obbligo Maria Sparacino in una nota inviata a tutti i presidi.

