Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila e Zeudi fanno pace: il ballo della riconciliazione conquista i social e le critiche

Leggi su Movieplayer.it

Dopo settimane di silenzi e frecciatine,Gatta eDi Palma sorprendono tutti: ritrovano l'armonia e celebrano lacon unvirale davanti al murales di Maradona a Scampia. Sono trascorse due settimane dalla fine dele, come spesso accade dopo la chiusura del reality, alcuni ex concorrenti iniziano a lasciarsi alle spalle tensioni e rancori vissuti nella Casa più spiata d'Italia. Mentre nuove amicizie si consolidano - come quelle tra Giglio e Lorenzo o tra Iago e Amanda - un'altra sorpresa arriva dai social:Gatta eDi Palma sembrano aver fatto. La reunion davanti al murales di Maradona: simbolo di rinascita Proprio così. Le due ex gieffine, che durante il programma avevano vissuto alti e bassi, si sono riviste fuori dalla Casa e .