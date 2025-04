Visita guidata e laboratorio per famiglie alla Casa del Pellegrino

Casa del Pellegrino, fondamentale punto di riferimento per i numerosi. Leccotoday.it - Visita guidata e laboratorio per famiglie alla Casa del Pellegrino Leggi su Leccotoday.it A Civate, in provincia di Lecco, esiste un luogo che è rimasto congelato nel tempo, quando dame e cavalieri abitavano i nostri borghi. Venite a scoprire la loro storia grazie ai meravigliosi affreschi che decorano le sale delladel, fondamentale punto di riferimento per i numerosi.

