Trenta azioni per un’Unione europea preparata contro le crisi

crisi che possono affliggere l’Ue, in risposta alle crescenti tensioni e ai conflitti geopolitici, alle minacce ibride e alla cibersicurezza, ai cambiamenti climatici e all’aumento delle catastrofi naturali.L’analisi, sviluppata dalla Commissione sulle attuali carenze nella capacità di risposta alle crisi, mette in luce che:la gestione delle crisi dell’Ue è per lo più reattiva, piuttosto che proattiva. Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo il testo di Luigi Di Marco della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS l’ 1 aprile 2025Strategia per la preparazioneAdottata il 26 marzo, la Strategia dell’Unione per la preparazione, definita sulla base del rapporto di Sauli Niinisto sul rafforzamento della preparazione militare e civile presentato il 30 ottobre 2024, propone un approccio integrato multirischio alla preparazione per i conflitti e leche possono affliggere l’Ue, in risposta alle crescenti tensioni e ai conflitti geopolitici, alle minacce ibride e alla cibersicurezza, ai cambiamenti climatici e all’aumento delle catastrofi naturali.L’analisi, sviluppata dalla Commissione sulle attuali carenze nella capacità di risposta alle, mette in luce che:la gestione delledell’Ue è per lo più reattiva, piuttosto che proattiva.

