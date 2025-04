Anteprima24.it - Roma, l’azienda sannita ‘A Software Factory’ riceve il “Premio America Innovazione”

Tempo di lettura: 2 minutiNuovo e prestigioso riconoscimento per laFactory, azienda specializzata nella Digital Consulting & Transformation, che lo scorso 7 aprile ha ricevuto il “”. La cerimonia si è svolta presso la sede della Camera dei Deputati nell’ambito del concorso promosso dalla Fondazione Italia-USA.Il “” è assegnato ogni anno a imprenditori innovatori che si distinguono per aver dato vita alle migliori startup e PMI innovative italiane. L’obiettivo delè quello di valorizzare le idee e i progetti imprenditoriali capaci di competere sul mercato globale e affrontare con successo le sfide poste dall’evoluzionetecnologica.Questo riconoscimento, affiancato allo storicodestinato a personalità di spicco internazionale, punta a mettere in luce ogni anno 300 talenti imprenditoriali italiani che si sono contraddistinti per visione innovativa e capacità competitiva.