Mutui più vantaggiosi grazie al taglio dei tassi cresce la domanda

Il taglio dei tassi da parte della Bce ha avuto un impatto favorevole sulla domanda di Mutui, contribuendo a ridurre l'importo delle rate e rendendo i finanziamenti a lungo termine più vantaggiosi. Stando ai dati di Crif, nel primo trimestre del 2025, le richieste di Mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane sono aumentate del 22,4%. Solo nel mese di marzo, la crescita si è attestata al +20,5%, in linea con la media dei primi tre mesi dell'anno, a conferma di un contesto creditizio più favorevole. Prosegue anche il trend positivo delle surroghe, che nel corso del 2024 hanno registrato un incremento del 19,6%. Continua a crescere l'importo medio richiesto per i Mutui, che nel primo trimestre del 2025 ha raggiunto i 150.732 euro, registrando un aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

