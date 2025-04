Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti giura da nuovo presidente

Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e vincitore delle elezioni per la Provincia di Perugia, ha giurato come presidente. Il consiglio Provinciale, convocato a seguito del voto dello scorso 30 marzo, ha approvato all'unanimità la convalida dell'elezione dello stesso presidente.

