L’Organizzazione mondiale del commercio, un anniversario (il 31°) e due equivoci.

di Dario Ciccarelli, esperto di Organizzazionedel(le posizioni sono espresse a titolo personale)Nacque 31 anni fa. Ha trasformato il mondo e i nostri modi di vivere (“il mondo non sarebbe stato più, e non è più, come prima”, Giulio Tremonti, 2007). Eppure in Italia in pochi la conoscono. E’internazionale più importante al mondo, eppure in Italia e in Europa è pochissimo considerata. Dalla sua esistenza si prescinde, sistematicamente. Da 31 anni ragioniamo ed agiamo come se non esistesse. Parliamo deldel(Omc o Wto), il cui Trattato istitutivo fu sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. Per l’Italia il Trattato fu sottoscritto dal ministro Baratta e poi ratificato dal Parlamento. Per quattro anni, dal 2003 al 2007, ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia aldel, a Ginevra.