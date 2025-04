Barbara D’Urso verso la Rai Ipotesi Domenica In e nuovi show

Barbara D'Urso. indiscrezioni suggeriscono un forte interesse da parte della Rai, che starebbe valutando di affidarle uno spazio di rilievo sul suo canale principale, segnando una potenziale svolta nella sua carriera post-Mediaset.Barbara D'Urso con nuovi orizzonti TV per la conduttrice?Fonti giornalistiche, come Dagospia, avevano inizialmente dipinto un quadro complesso per la conduttrice, descrivendo presunte difficoltà nel trovare una nuova collocazione televisiva dopo l'addio a Cologno Monzese. Si era parlato di porte sbarrate non solo in Rai, ma anche presso altre emittenti come La7 e Nove, attribuendo parte di queste presunte ostilità all'influenza di Pier Silvio Berlusconi.

