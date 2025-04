Dilei.it - Coltivare piante aromatiche. Benessere, profumo e biodiversità anche sul balcone

Lesono un elemento indispensabile in cucina, ma offrono molto di più. Coltivarle non solo arricchisce i nostri piatti, ma contribuiscealdell’ambiente e alla nostra salute psicofisica. Grazie alla loro bellezza, ai profumi e alle proprietà terapeutiche, lepossono trasformare ogni giardino oin un angolo di piacere e tranquillità. In questo articolo, esploreremo non solo le caratteristiche principali delle, mai consigli pratici per coltivarle al meglio e i numerosi vantaggi che offrono, dalla creazione di un habitat per gli impollinatori alla loro funzione ornamentale e terapeutica.Fonte: Gian Marco MapelliTra i profumi del rosmarino: una pianta resistente che dona sapore, bellezza eal giardinoDove e come coltivarle,in spazi ridottiLesono facili daper chi ha poco spazio o esperienza in giardinaggio.