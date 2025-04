Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto, raffica di vincite in tutta la Lombardia. Ecco dove

Milano, 14 aprile 2025 – Mentre continua la caccia al jackpot milionario che arriva a 19,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 15 aprile 2025. lasi consola con una serie die 10e. Se avete qualche dubbio controllate la giocata sul nostro archivio delle estrazioni.a Bresso È festa per per un fortunato che ha centrato 1 Punto 5 da 64.457,17 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Bresso, in provincia di Milano, al punto di vendita Sisal Bar Tabacchi situato in Via Vittorio Veneto, 41C. La combinazione vincente è stata: 16 – 38 – 60– 79 – 83 – 85 – J 27 – SS 36.in provincia di Lodi e Varese Incomplessive per 57mila euro: a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, colpo da 23.