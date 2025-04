A Terno d’Isola nuovo successo per Jesus Christ Superstar in jazz

Terno d’Isola. Applausi convinti hanno accolto, domenica 6 aprile, il concerto organizzato dalla parrocchia di Terno d’Isola e inserito nella rassegna “In.Canto 40” per festeggiare i 40 anni di attività della Corale San Vittore.Il numeroso pubblico che affollava la decoratissima chiesa – in cui spiccano, per bellezza e qualità, almeno sette opere del pittore seicentesco Carlo Ceresa – ha mostrato di apprezzare incondizionatamente l’esecuzione del celebre musical “Jesus Christ Superstar” arrangiato da Sandro Di Pisa in chiave jazz per l’insolita formazione di chitarra, fisarmonica e organo, esprimendo calorosamente il proprio consenso alla fine di ogni brano e ripagando i musicisti con una vera e propria standing ovation conclusiva, a cui ha fatto seguito, dopo quasi un’ora e 45 minuti di spettacolo, un generoso bis da parte dei tre affiatati interpreti. Bergamonews.it - A Terno d’Isola nuovo successo per “Jesus Christ Superstar” in jazz Leggi su Bergamonews.it . Applausi convinti hanno accolto, domenica 6 aprile, il concerto organizzato dalla parrocchia die inserito nella rassegna “In.Canto 40” per festeggiare i 40 anni di attività della Corale San Vittore.Il numeroso pubblico che affollava la decoratissima chiesa – in cui spiccano, per bellezza e qualità, almeno sette opere del pittore seicentesco Carlo Ceresa – ha mostrato di apprezzare incondizionatamente l’esecuzione del celebre musical “” arrangiato da Sandro Di Pisa in chiaveper l’insolita formazione di chitarra, fisarmonica e organo, esprimendo calorosamente il proprio consenso alla fine di ogni brano e ripagando i musicisti con una vera e propria standing ovation conclusiva, a cui ha fatto seguito, dopo quasi un’ora e 45 minuti di spettacolo, un generoso bis da parte dei tre affiatati interpreti.

Ne parlano su altre fonti Omicidio Sharon Verzeni, perizia psichiatrica per Sangare. Il killer reo confesso: "Sono innocente". Omicidio di Sharon Verzeni, attesa per l’autopsia. Interrogati parenti e fidanzato, al vaglio telecamere e celle telefoniche. Omicidio Verzeni: il sindaco, assassino estraneo a Terno d'Isola. Omicidio di Terno d'Isola, la testimone: «Così ho visto Sharon Verzeni morire». Ruocco: «Avvocato? Non ne ho bisogno». Omicidio a Terno d'Isola di Sharon Verzeni, come procedono le indagini e l'appello: "Chi sa parli". Omicidio di Sharon Verzeni: la passeggiata, l’ultima telefonata, l’arma. Cosa sappiamo.

Lo riporta msn.com: Sharon Verzeni, c'è un nuovo testimone e spunta la pista del pusher scomparso: «Lo riconoscerei subito. Mi hanno minacciato» - Potrebbe esserci un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di Sharon Verzeni, la giovane barista uccisa a Terno d’Isola. Un testimone, titolare di un chiosco di alimentari vicino al luogo del ...

Riporta fanpage.it: Sharon Verzeni uccisa a Terno d’Isola, Moussa Sangare ritratta la confessione dell’omicidio: “Non sono stato io” - la barista 33enne accoltellata nella notte tra lo scorso 29 e 30 luglio mentre faceva jogging a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Secondo i pm che indagano sul caso, Sangare aveva dapprima ...

Scrive msn.com: Omicidio Sharon Verzeni, il fidanzato Ruocco di nuovo in caserma per pochi minuti - Sergio Ruocco, fidanzato di Sharon Verzeni, la 33ennne uccisa in strada a Terno d'Isola oltre tre settimane ... comunque sentito né visto nulla. I nuovi dettagli: "Mi ha accoltellato" Sharon ...