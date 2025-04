Juventusnews24.com - Tudor furibondo negli spogliatoi al termine di Juve Lecce: ha rimproverato i suoi per questi due aspetti. Il retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldi: haperdue. Ilsull’allenatore bianconeroSabato sera contro illantus ha conquistato all’Allianz Stadium una nuova vittoria, la seconda nelle ultime tre partite, che le ha permesso di chiudere la giornata al quarto posto solitario in classifica.Tuttaviaaldel match era. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico era arrabbiato per come avevano approcciato la gara i cambi e per i troppi gol subiti da calcio piazzato.Leggi suntusnews24.com