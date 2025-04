Whoopi Goldberg a Che tempo che fa Ho fatto tanti film brutti in uno sono con un dinosauro parlante

Whoopi Goldberg ha invaso lo studio di Fabio Fazio con la sua travolgente simpatia per parlare degli alti e bassi della sua carriera Tutti pazzi per Whoopi Goldberg. La diva americana, ospite di Che tempo che fa, ha fatto irruzione nello studio di Fabio Fazio portando una ventata di energia e toccando vari argomenti, dalla situazione politica americana e globale all'età che avanza, dagli esordi in teatro alla qualità dei film interpretati. E proprio parlando di film brutti, Whoopi Goldberg ha fatto ridere sonoramente il pubblico presente in studio ricordando una delle pellicole di cui non va esattamente orgogliosa. "sono fortunatissima perché ho fatto dei bei film e anche film brutti" ha detto. "Ce n'è uno tremendo, si intitola T-Rex - Il mio dinosauro parlante".

