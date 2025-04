Atelier Emé apre le porte della boutique di Napoli: colazione esclusiva tra i fiori di primavera.

Leggi su Ildenaro.it

Eleganza, artigianalità e sogno in un incontroto nel cuore del Vomero.Emé, prestigioso brand italiano del gruppo Oniverse, ha accolto tutte le appassionate di moda a vivere un’esperienza unica con una formula diversa dal solito: un invito apresso La Patisserie Emé, nelladi Piazza Vanvitelli 10b. Le creazioni firmateEmé nascono da una lunga tradizione sartoriale che si fonde con l’innovazione, l’utilizzo di tessuti pregiati e l’inconfondibile savoir-faire made in Italy.Ogni abito è un sogno su misura, pensato per valorizzare ogni donna e accompagnandola con stile lungo il suo percorso fin dai suoi 18 anni, la laurea, i compleanni importanti, il matrimonio e tutte le cerimonie importantisua vita.In una splendida giornata di sole ha avuto luogo lapensata per far scoprire la collezione Spring Summer 2025 di occasionwear, dove compaiono capi declinati nella palette di toni pastello, colori decisi, blazer, tailleur e completi anche giornalieri informali oltre che i classici abiti da cerimonia.