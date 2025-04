Paura a Pescara due giovani aggredite in poche ore residenti esasperati

Pescara Pulita”, spiegando che la figlia è stata aggredita da uno sconosciuto: schiaffeggiata e gettata a terra, ha riportato contusioni ed escoriazioni, mentre la borsa, squarciata, è stata ritrovata grazie all’intervento di un ragazzo attirato dalle sue urla. «Tritata e inc. nera, ma almeno sono viva», ha scritto la giovane, ancora sotto shock, commentando i messaggi di solidarietà ricevuti.Mentre la polizia è ancora sulle tracce del responsabile dello scippo, l’altro episodio ha già portato a un arresto. Venerdì pomeriggio, una 32enne residente a Pescara, Eleonora, è stata brutalmente aggredita in via Orazio da una 28enne di origine romena, senza fissa dimora, successivamente arrestata per tentata rapina. Leggi su Citypescara.com La prima aggressione è avvenuta all’alba di giovedì. Una giovane, mentre si recava al lavoro, è stata scippata nei pressi dell’ospedale. La madre ha raccontato l’accaduto sulla pagina Facebook di “Pulita”, spiegando che la figlia è stata aggredita da uno sconosciuto: schiaffeggiata e gettata a terra, ha riportato contusioni ed escoriazioni, mentre la borsa, squarciata, è stata ritrovata grazie all’intervento di un ragazzo attirato dalle sue urla. «Tritata e inc. nera, ma almeno sono viva», ha scritto la giovane, ancora sotto shock, commentando i messaggi di solidarietà ricevuti.Mentre la polizia è ancora sulle tracce del responsabile dello scippo, l’altro episodio ha già portato a un arresto. Venerdì pomeriggio, una 32enne residente a, Eleonora, è stata brutalmente aggredita in via Orazio da una 28enne di origine romena, senza fissa dimora, successivamente arrestata per tentata rapina.

