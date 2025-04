Come ha fatto Lawson a perdere 3 punti sulla patente e 15 secondi di penalità con due sole manovre

Lawson ha subito delle pesanti penalità e ha perso tre punti sulla patente. Leggi su Fanpage.it Il pilota della Racing Bulls è stato una furia in Bahrain dove è stato protagonista di due incidenti.ha subito delle pesantie ha perso tre

Ne parlano su altre fonti Come ha fatto Lawson a perdere 3 punti sulla patente e 15 secondi di penalità con due sole manovre. Liam Lawson – I buoni propositi non bastano più: se non si sveglia il destino è segnato. Alguersuari: “Lawson non è così male come sembra”. Perez prende di mira Lawson: "Ha fatto perdere punti alla Red Bull". F1 | Lawson: "Non mi aspetto di vincere subito, ma non sono qui per perdere". F1 | USA: Lawson, buona la seconda.

Nota di fanpage.it: Come ha fatto Lawson a perdere 3 punti sulla patente e 15 secondi di penalità con due sole manovre - Il pilota della Racing Bulls è stato una furia in Bahrain dove è stato protagonista di due incidenti. Lawson ha subito delle pesanti penalità e ha perso tre punti sulla patente.

Si apprende da msn.com: Perez prende di mira Lawson: "Ha fatto perdere punti alla Red Bull" - Perez e Lawson si sono dati battaglia. C'è stato un contatto che ha danneggiato l'auto di Perez. Alla fine, il messicano è stato l'ultimo pilota a tagliare il traguardo in Messico dopo un ...

Scrive it.motorsport.com: F1 | Lawson: "Non mi aspetto di vincere subito, ma non sono qui per perdere" - Red Bull, di fatto, crede che il neozelandese abbia ... E ovviamente non sono qui per perdere”, ha poi aggiunto Lawson. Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché ...