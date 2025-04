Ok a Ops su Mediobancatitolo Mps 25

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.00 Il Consiglio dei Ministri ha deciso che non eserciterà il 'golden power' sull' offerta pubblica di scambio di Montepaschi su Mediobanca. Lo ha annunciato la banca senese, mentre il titolo Banca Mps guadagna sui mercati fino al 2.5%. Il governo ha rinunciato a esercitare i poteri speciali accogliendo la proposta del ministero dell'Economia. Il 17 aprile assemblea degli azionisti Mps, per deliberare l'aumento di capitale che serve a realizzare l'Ops.

Nota di bluerating.com: Mps-Mediobanca: ok da Pimco alla ricapitalizzazione e ottenuta autorizzazione al goldel power - Cresce l’attenzione intorno all’assemblea straordinaria di Mps, prevista per il 17 aprile, in cui verrà messa ai voti la proposta di un aumento di capitale destinato a finanziare l’Ops lanciata ...

Si apprende da ilmessaggero.it: Mps, Glass Lewis dà l’ok all’Ops: «Crea valore su Mediobanca» - Glass Lewis, una delle principali società Usa di servizi di consulenza proxy, raccomanda agli azionisti del Montepaschi un voto favorevole all'aumento di capitale al servizio ...

Segnala informazione.it: Ok della Bce a Mps su Mediobanca. Sì dalle Fondazioni, no dai fondi Usa - MILANO – Occhi puntati sull’assemblea di Mps del 17 aprile, chiamata ad approvare l’aumento di capitale per finanziare l’offerta di scambio (Ops) su Mediobanca. L’istituto senese ha ...