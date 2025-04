Calciomercato Inter LIVE trattativa avanzata per David Luis Henrique criticato in Francia

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Inter in tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – SABATO 12 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 11 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 10 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 9 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MARTEDI’ 8 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LUNEDI’ 7 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – DOMENICA 6 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LIVEUltimissime Calciomercato Inter – LUNEDI’ 14 APRILELuis Henrique Inter, in Francia attaccano l’obiettivo nerazzurro: «Irriconoscibile da settimane, forse è il momento di cederlo!»Dure critiche dalla stampa francese per Luis Henrique, obiettivo di mercato dell’Inter: ecco cosa scrivono sul suo futuro. Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: trattativa avanzata per David, Luis Henrique criticato in Francia Leggi su Internews24.com di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– VENERDI’ 4 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime– SABATO 12 APRILEUltimissime– VENERDI’ 11 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 10 APRILEUltimissime– MERCOLEDI’ 9 APRILEUltimissime– MARTEDI’ 8 APRILEUltimissime– LUNEDI’ 7 APRILEUltimissime– DOMENICA 6 APRILEUltimissimeUltimissime– LUNEDI’ 14 APRILE, inattaccano l’obiettivo nerazzurro: «Irriconoscibile da settimane, forse è il momento di cederlo!»Dure critiche dalla stampa francese per, obiettivo di mercato dell’: ecco cosa scrivono sul suo futuro.

Ne parlano su altre fonti Calciomercato, le news del 23 gennaio. Calciomercato, le ultime di oggi e le trattative su Embolo, Comuzzo e Zaniolo. Rivivi la diretta. Le notizie del 17 gennaio 2025 di calciomercato: Kolo Muani-Juve, c’è da attendere. Il Milan ha l’accordo con Walker. Diretta live calciomercato giovedì 30 gennaio 2025: Morata via dal Milan, Zalewski all'Inter, Juve su Danso. Calciomercato, le news del 26 gennaio. Calciomercato, le notizie del 13 gennaio: Alberto Costa alla Juve, Kvara al PSG per 70 milioni di euro.

Si apprende da fcinter1908.it: Biasin: “Luis Henrique, trattativa esiste! Inter abbastanza avanti, la sensazione è che…” - Così il giornalista: "Esiste una trattativa tra Inter e OM con anche tanta concorrenza: su Luis Henrique ci sono tante squadre" ...

Si apprende da passioneinter.com: Non solo David: l’Inter vuole il bomber di Serie A - Il calciomercato Inter è l’argomento caldo dell’estate nerazzurra e non solo: dal ritorno di Lukaku all’Inter alle trattative sfumate per Dybala e Bremer. Le parole di Zhang e Marotta così come quelle ...

Come scrive fantacalcio.it: News calciomercato Inter - Seguire l'evoluzione del calciomercato dell'Inter risulta molto utile anche in ottica Fantacalcio. Sia che si parli di "entrate" o "uscite", nessun Fanta Allenatore può esimersi dal seguire ...