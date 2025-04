Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? Novità sul futuro del francese: cosa può succedere a fine stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24aidisuldell’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain:puòL’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato spazio anche ai calciatori che attualmente sono in prestito allae per i quali andrà definito al termine di questai rispettivi futuri.Tra questi c’è Randalche, dopo un impatto molto positivo, si è via via arenato dal punto di vista realizzativo e del rendimento. Per questo motivo è probabile che al termine di questapossa tornare al Paris Saint-Germain dopo i sei mesi in prestito secco.Leggi sunews24.com