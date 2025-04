Oceano luminescente incanta gli scienziati ecco cosa sono i Milky Seas

Milky Seas", mari di latte, e sono un fenomeno, spettacolare e misterioso, sperimentato da molti marinai in oltre quattro secoli. Oggi, grazie a immagini satellitari e a una nuova banca dati scientifica, abbiamo finalmente capito da cosa è originato. Il responsabile è il Vibrio harveyi, un batterio identificato per la prima volta in campioni d'acqua prelevati nel 1985 durante un evento simile.I "Milky Seas", dunque, sono una forma di bioluminescenza marina tra le più rare e persistenti. Si tratta di un bagliore continuo e diffuso su vaste superfici oceaniche, somigliante alla luce delle stelline adesive che si usano nelle camerette dei bambini. Può coprire superfici immense, durare settimane o mesi e può essere osservato anche da satelliti in orbita. La letteratura "nautica" su questo spettacolo è vastissima e comprende testimonianze antiche.

