In fumo migliaia di chili di cocaina

migliaia di chilogrammi di cocaina, provenienti da importanti sequestri effettuati dalla guardia di finanza negli ultimi anni sono stati bruciati all'interno del termovalorizzatore. L'operazione, condotta dagli uomini delle fiamme gialle, è andata in scena questa mattina. Secondo. Triesteprima.it - In fumo migliaia di chili di cocaina Leggi su Triesteprima.it TRIESTE -di chilogrammi di, provenienti da importanti sequestri effettuati dalla guardia di finanza negli ultimi anni sono stati bruciati all'interno del termovalorizzatore. L'operazione, condotta dagli uomini delle fiamme gialle, è andata in scena questa mattina. Secondo.

Ne parlano su altre fonti In fumo migliaia di chili di cocaina. Arrestato un "insospettabile" giovane cameriere: in casa aveva migliaia di euro in contanti e diversi chili di hashish, Lsd e cocaina. A Milano trovati 88 kg di droga, armi e migliaia di contanti: quante persone sono state arrestate. Arrestato produttore e grossista di crack. Avrebbe acquistato chili di cocaina per produrre migliaia di dosi. Chili di cocaina per migliaia di dosi: arrestato “grossista” di crack – VIDEO. Con 90 chili di hashish in auto e in casa: in manette un trentenne.

Lo riporta ilmessaggero.it: Nasconde sedici chili di cocaina nell'armadio, condannato - Sedici chili e cento grammi di cocaina purissima nascosti nell’armadio della camera da letto. Un quantitativo da capogiro, uno dei sequestri più imponenti mai effettuati in Umbria, con un ...

Riporta tiburno.tv: GUIDONIA – Un chilo di cocaina e sei di “fumo” in casa: arrestato pusher italiano - un chilo e 246 grammi di cocaina, oltre a 10,57 grammi di ketamina e 10,57 grammi di crack, La droga era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. Nella casa popolare sono stati trovati anche ...

unionesarda.it comunica: Fermato con 16 chili di cocaina alle porte di Cagliari: patteggia 5 anni - Era stato fermato a metà dicembre alle porte di Cagliari con un carico di 16 chili di cocaina purissima, quelli che gli investigatori ritenevano fosse il rifornimento di droga per il periodo ...