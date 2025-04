È iniziata la Settimana Santa e o di passione Molte le novità annunciate per ora solo parole

Leggi su Ildenaro.it

La liturgia pasquale prevede che da oggi entri nel vivo la celebrazione della resurrezione di Cristo. La stessa culminerà, come da copione a lungo collaudato, con la Pasqua che sarà celebrata domenica prossima. Non fa piacere doverlo confermare, ma l’aria che si respira in giro per il mondo, non è la stessa che, in tempi normali, é presente in questo periodo dell’ anno, primavera inoltrata. Non sonole previsioni meteo, indicate come non buone almeno fino al Lunedì dell’Angelo, che stanno arrecando turbamenti agli italiani. Ieri la Russia ha ordinato e eseguito l’ennesima strage degli innocenti, si legga bombardamento mirato di un quartiere di Sumy, una città posta a nord est dell’Ucraina, non lontana dal confine dallo stato che ne pretende l’annessione. Bilancio a caldo e quindi provvisorio e destinato a crescere, trentacinque morti, tra loro due bambini.