L’ultimo e inutile derby di Claudio Ranieri cosa lascerà alla sua Roma

Non c’è stato lo spettacolo, ma non era lecito attenderselo. Non è arrivato nemmeno il risultato: entrambe dovevano per forza vincere, si sono accontentate di non perdere. Rimane solo la statistica:di, chesenza averne mai perso uno.Anche questo è un piccolo capolavoro, per quanto. Quando è arrivato, i giallorossi erano una squadraderiva, più vicini e non solo metaforicamenteretrocessione che all’Europa. Aver recuperato 15 punti di distaccoLazio, aver raddrizzato questa stagione che poteva essere indecorosa e invecefine è stata nel complesso solo mediocre, l’ennesimo miracolo della sua carriera da aggiustatore. E dunque se questa incredibile e per certi versintica cavalcata si concluderà comunque soltanto con l’ennesimo quinto, sesto o settimo posto, come ormai è probabile,sua?Non(probabilmente) la qualificazione in Champions League, che è l’unico obiettivo che conta nel calcio moderno, a maggior ragione per un club ddisponibilità economica come lache lo fallisce sistematicamente da sette anni.