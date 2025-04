La Commissione Covid 19 cerchi la verità oltre tachipirina e vigile attesa

Commissione Bicamerale di Inchiesta sull'emergenza Covid 19, Marco Lisei, insiste nel dire che la Circolare Ministeriale del 30 novembre 2020 del Ministero della Salute aveva come unica indicazione per la gestione clinica della malattia la "tachipirina e vigile attesa". Per la verità tale circolare, esclusivamente per i casi definiti "lievi"

