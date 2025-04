Gravidanza difficile da ottenere La fertilità può dipendere anche dal microbiota

microbiota, quell'insieme di batteri e non solo che vivono nell'apparato digerente e in particolare nell'intestino, sembra davvero non finire mai. E non si limita esclusivamente alle azioni dirette al benessere intestinale e ai tanti effetti metabolici legati alla presenza di una popolazione di batteri varia e sana.Secondo quanto emerge da una ricerca apparsa su Scientific Reports, infatti, studiosi dell'Università di Pechino avrebbero identificato 15 gruppi di batteri alleati della fertilità maschile e femminile. Non solo. Ci sarebbero anche due specifiche specie batteriche che, invece, sarebbero in grado di influire negativamente sulla capacità riproduttiva. In futuro, insomma, un'analisi del microbiota potrebbe aiutare a svelare i misteri che stanno dietro le difficoltà ad avere figli, come confermano gli esperti che hanno affrontato la tematica in occasione del Congresso organizzato dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) di Firenze.

