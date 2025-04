Quotidiano.net - Parcheggiare liquidità senza perdere capitale

Leggi su Quotidiano.net

la. Gli italiani sono portati, per difendere il proprio, a tenere i risparmi sul conto correntericavare alcun rendimento e anzi esponendosi all’erosione dovuta all’effetto dell’inflazione. In tempi difficili con un 2025 che sta mostrando molta fibrillazione sui mercati, sia azionari sia obbligazionari, l’idea di mantenere una parte delliquido in attesa di capire che cosa succederà nei prossimi mesi non è di per sé sbagliata. L’importante è utilizzare strumenti che permettano di remunerare anche lacome i fondi e gli Etf monetari, i prodotti postali e i conti deposito bancari. Uno strumento tornato in auge negli anni scorsi con il rialzo dei tassi ma che ha saputo mantenere la sua attrattività anche rispetto ai titoli di Stato, sebbene sconti una maggiore imposizione fiscale (un’aliquota del 26% contro il 12,5% di Bot e Btp sui rendimenti lordi) grazie alle offerte delle banche.