Condò polemico su Lazio Roma Sarebbe dovuta finire 5 vs 5 il Var deve intervenire su chi imbroglia

Condò, noto giornalista, sull’arbitraggio nel derby della Capitale tra Lazio-Roma. Tutti i dettagli in merito Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A. DERBY Lazio-Roma – «Il derby di Roma è la partita peggiore del campionato per l’astio che sempre l’avvelena. Ieri si è andati oltre non tanto per . Calcionews24.com - Condò polemico su Lazio-Roma: «Sarebbe dovuta finire 5 vs 5, il Var deve intervenire su chi imbroglia!» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Paolo, noto giornalista, sull’arbitraggio nel derby della Capitale tra. Tutti i dettagli in merito Paolo, sul Corriere della Sera, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A. DERBY– «Il derby diè la partita peggiore del campionato per l’astio che sempre l’avvelena. Ieri si è andati oltre non tanto per .

Ne parlano su altre fonti Le accuse di Lotito dalle stanze del potere. E il condominio della Serie A rischia di esplodere. Condò su Lazio-Roma: «Sarebbe dovuta finire 5 vs 5...». "Qualcuno fa finta di non vedere": la polemica di Lotito sul gol di Arnautovic in Inter-Lazio.

Riporta calcionews24.com: Lotito polemico: «Molte squadre in Serie A senza requisiti! Vi spiego perché io sono un grande presidente!» - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto rilasciare qualche parola l’evento per Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS di Roma. REQUISITI – «Tutte queste ...

Secondo m.tuttomercatoweb.com: Condò: "Incubo Milan. Non può continuare a giocare nel clima tossico visto ieri con la Lazio" - Il Milan non può continuare a giocare nel clima tossico in cui ieri ha perso con la Lazio", scrive il giornalista. "La stagione volge di male in peggio, ora che è stato sorpassato anche dalla Roma si ...

msn.com comunica: Radu con la felpa della Lazio all'Olimpico, ma c'è il simbolo delle SS: scatta la polemica sui social - La Roma ieri ha vinto allo Stadio Olimpico il derby contro la Lazio grazie alla rete di Mancini. Un colpo di testa preciso per il difensore centrale che ha firmato il gol dell'1-0, valso poi il ...