Lotto la Dea Bendata bacia la Campania colpaccio nel salernitano

Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 11 aprile 2025, come riporta Agipronews, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, vinti 129.312,50 euro grazie a una quaterna 'Oro', tre terni 'Oro' e un terno sulla ruota di Roma più 20.258 euro centrati con un terno 'Oro', due ambi 'Oro' e un ambo, entrambi a piazza Garibaldi. Nell'estrazione del giorno seguente vincite complessive pari a 55.300: a Terzigno, in provincia di Napoli, colpo da 31.550 con un terno 'Oro', due ambi 'Oro' e un ambo in corso Alessandro Volta, mentre a Benevento vinti 23.750 grazie a un terno e tre ambi in via Avellino. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro, per un totale di 398,7 milioni di euro da inizio 2025.L'articolo Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: colpaccio nel salernitano proviene da Anteprima24.

