Ricky Gervais debutta in Italia unica data a Milano con il tour mondiale Mortality

Ricky Gervais, uno dei comici più celebri e controversi della scena internazionale, arriva finalmente in Italia per la prima volta nella sua carriera. L'appuntamento, attesissimo dai fan Italiani, è fissato per giovedì 24 luglio 2025 all'Unipol Forum di Milano. Lo spettacolo, parte del suo tour mondiale "Mortality", promette una serata indimenticabile per gli amanti della stand-up comedy. Un debutto Italiano senza precedenti Dopo anni di richieste da parte del pubblico Italiano, Ricky Gervais ha deciso di includere l’Italia nel suo tour mondiale "Mortality". Questo non sarà solo il suo primo spettacolo nel nostro Paese, ma rappresenterà anche un momento storico per la stand-up comedy internazionale. Per la prima volta, infatti, uno show di questo genere si terrà in un’arena e non in un teatro tradizionale. Quotidiano.net - Ricky Gervais debutta in Italia: unica data a Milano con il tour mondiale "Mortality" Leggi su Quotidiano.net , uno dei comici più celebri e controversi della scena internazionale, arriva finalmente inper la prima volta nella sua carriera. L'appuntamento, attesissimo dai fanni, è fissato per giovedì 24 luglio 2025 all'Unipol Forum di. Lo spettacolo, parte del suo", promette una serata indimenticabile per gli amanti della stand-up comedy. Un debuttono senza precedenti Dopo anni di richieste da parte del pubblicono,ha deciso di includere l’nel suo". Questo non sarà solo il suo primo spettacolo nel nostro Paese, ma rappresenterà anche un momento storico per la stand-up comedy internazionale. Per la prima volta, infatti, uno show di questo genere si terrà in un’arena e non in un teatro tradizionale.

