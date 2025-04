Panorama.it - Il sudore (e la felicità) di una partita sul sagrato della Chiesa

Leggi su Panorama.it

«Chi arriva ultimo va in porta». «Portiere volante». «Chi segna vince». «Chi segna regna». «Fallo di mano fallo da villano». «Chi perde è un pirla». «Palla contesa, palla alla difesa». Se queste frasi non vi suonano familiari non sapete che cosa vi siete persi: le ore dell’infanzia passate a correre dietro un pallone, con quelle regole da strada e quei modi di dire sempre uguali, dappertutto, sono un patrimonio dell’umanità. Capita spesso di ricordarle, quando ci si trova tra ex ragazzi per cui il calcio giocato è solo memoria. Gianluigi Paragone e io abbiamo deciso di cominciare così anche il nostro spettacolo teatrale Mi ritorni in mente perché niente ci riempie di nostalgia più del ricordo di quelle infinite partitelle, che duravano fino a quando scendeva la notte, con due stracci a far da porta e le ginocchia immancabilmente sbucciate.