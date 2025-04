Graduatorie ATA 24 mesi CIAD requisito di accesso solo per i nuovi inserimenti I BANDI IN AGGIORNAMENTO

BANDI finalizzati all'AGGIORNAMENTO delle Graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. I BANDI, come indicato nella nota ministeriale del 10 aprile, devono essere pubblicati entro il 17 aprile.L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, CIAD requisito di accesso solo per i nuovi inserimenti. I BANDI IN AGGIORNAMENTO . Leggi su Orizzontescuola.it Gli Uffici scolastici regionali pubblicano ifinalizzati all'delleATA 24, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. I, come indicato nella nota ministeriale del 10 aprile, devono essere pubblicati entro il 17 aprile.L'articoloATA 24diper i. IIN

Ne parlano su altre fonti Graduatorie ATA 24 mesi, CIAD requisito di accesso solo per i nuovi inserimenti. I BANDI [IN AGGIORNAMENTO]. Graduatorie 24 mesi del personale ATA, entro il 17 aprile la pubblicazione dei bandi da parte degli Uffici Scolastici Regionali. Graduatorie ATA 24 mesi: domande dal 28 aprile al 19 maggio (h.14), entro il 17 aprile gli USRR dovranno pubblicare i bandi. Calcolo dei 24 mesi di servizio per le graduatorie permanenti del Personale ATA 2025. ATA 24 mesi, quando andrà fatta la scelta delle 30 scuole?. Graduatorie ATA 24 Mesi: domande dal 28 Aprile al 19 Maggio, entro il 17 Aprile gli USRR pubblicheranno i concorsi.

Lo riporta informazionescuola.it: Calcolo dei 24 mesi di servizio per le graduatorie permanenti del Personale ATA 2025 - Impara le regole per il calcolo dei 24 mesi di servizio per il personale ATA. Scopri come sommare le frazioni di mese.

Scrive orizzontescuola.it: Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile. Scelta scuole successivamente con allegato G - Con nota del 10 aprile il Ministero ha fornito le indicazioni per indire i bandi regionali utili per l'aggiornamento annuale delle graduatorie ...

Nota di orizzontescuola.it: Graduatorie ATA 24 mesi, bandi 2025 in arrivo: la CIAD diventa requisito di accesso. Domande dal 28 aprile (da confermare) - La circolare di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025 è in arrivo: è quanto emerso dalla riunione svoltasi il 10 aprile tra Ministero ...