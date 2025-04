Ladro catturato da due cittadini a Como inseguimento a piedi le minacce e arrivo della polizia

Como, un tunisino di 54 anni è stato arrestato per furto aggravato e minacce dopo essere stato sorpreso a rubare da un'auto in sosta. Notizie.virgilio.it - Ladro catturato da due cittadini a Como: l'inseguimento a piedi, le minacce e l'arrivo della polizia Leggi su Notizie.virgilio.it , un tunisino di 54 anni è stato arrestato per furto aggravato edopo essere stato sorpreso a rubare da un'auto in sosta.

