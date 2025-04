Tonio Cartonio 8220Dopo la Melevisione due anni senza lavorare La Rai fece un errore nella puntata dell821711 settembre8221

Leggi su Fanpage.it

Danilo Bertazzi, conosciuto per aver interpretatoCardella, in un'intervista ripercorre l'esperienza nell'iconico programma per bambini e la decisione di lasciare dopo sei stagioni. E sul modo in cui fu gestita lamandata dell'11 settembre 2001: "Forse si sarebbe potuto aspettare qualche minuto per dare l'annuncio, per tutelare i bambini che stavano guardando".