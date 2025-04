Superguidatv.it - “Una vita da Pingitore”, intervista esclusiva a Lorenza Mario: “Al Bagaglino presi il posto di Valeria Marini, fu uno shock totale. Ne Vedremo delle belle un’esperienza bellissima, dispiaciuta per la chiusura”

Il Salone Margherita ha riaperto i battenti per un’occasione speciale, l’anteprima del docu-film “Unada” diretto da Mirko Alivernini. All’evento erano presenti colleghi, amici e mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a Pierfrancesco, il re del. Tra loro c’era anche, fresca vincitrice di “Ne”, il programma condotto da Carlo Conti.“Unada”,Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in. Laha ricordato gli anni del: “Ho ricordi incredibili. Era Rose Rosse il programma in cui ho debuttato e in quella edizione io facevo la staffetta con. Lei aveva dovuto abbandonare il programma per impegni cinematografici emi aveva chiamata per prendere il suocome prima donna.