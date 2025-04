Il messaggio del vescovo per Pasqua La pace è una sorta di artigianato che nasce da noi

Pasqua, tra il vescovo di Parma Enrico Solmi ed il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda. Presenti – nello spazio '51 di Palazzo.

