Promozione il Geotermica perde i playout contro Atletico Piombino è retrocessione in Prima Categoria

Pisatoday.it - Promozione, il Geotermica perde i playout contro l'Atletico Piombino, è retrocessione in Prima Categoria

Leggi su Pisatoday.it

Ilnon riesce nell'obbiettivo e1 a 0l', i rossoblù per mantenere laavrebbero dovuto vincere ma la rete di Lunghi nel finale del primo tempo ha sancito lain, non sono bastati i due cambi in panchina per dare lo.