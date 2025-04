Sequestrati due cavalli in una stalla abusiva trovati anche medicinali dopanti

Cataniatoday.it - Sequestrati due cavalli in una stalla abusiva: trovati anche medicinali dopanti Leggi su Cataniatoday.it I carabinieri della stazione di Belpasso, con il supporto dei medici del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, hanno eseguito un' ispezione congiunta presso una struttura situata nella zona periferica nord-est di Belpasso, caratterizzata da fondi agricoli e strutture destinate.

