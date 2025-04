Pasqua 2025 Nico Gronchi Prenotazioni in aumento per le vacanze di primavera Ma pesano i rincari del primo trimestre

Prenotazioni nel segmento del turismo organizzato in Toscana per Pasqua e i ponti primaverili, dopo un primo trimestre del 2025 che ha messo alla prova le imprese del settore, con un incremento dei costi operativi (+ 9,3%) e di gestione (+6,4%) che ha superato la pur lieve crescita del fatturato (+0,6%). È il quadro che emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti Toscana, su un campione di 109 agenzie di viaggi e tour operator della regione

