Polizia locale Castelsangiovanni assume un nuovo agente domande entro il 12 maggio

Polizia locale, Castelsangiovanni cerca un nuovo agente. Il comune della Valtidone ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura da inserire nel profilo di agente di Polizia locale (Area degli Istruttori).

